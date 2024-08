Gálvez reprocha calificación de elección

Xóchitl Gálvez Ruiz. Cortesía

Como parte del proceso de presentación de alegatos en la calificación de la elección presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz se reunió con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quienes les dijo que es antidemocrático e inconstitucional que se pretenda desechar su demanda aduciendo que no se alegó una violación a un derecho político-electoral.

Argumentó que las intervenciones del presidente de la República, las cuales están acreditadas en sentencias judiciales, sí vulneraron su derecho a ser votada en la pasada elección.

Gálvez Ruiz aclaró que reconocer que los resultados de la elección del pasado 2 de junio no le favorecían, no exime reconocer que el proceso electoral no fue limpio, se incumplió la ley y se vulneró la Constitución.

“Lo que una servidora está viendo es la sumisión de algunos magistrados del Tribunal que en lugar de resolver que esta elección ha sido la más inequitativa de los últimos años, prefiere quedar bien ante los ojos del inquilino de Palacio Nacional”, reprochó.