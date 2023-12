Gálvez responde a invitación de Adal Ramones

“Pongámosle fecha”, escribió Gálvez en sus redes sociales. Cortesía

El conductor Adal Ramones invitó a la precandidata del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, a su puesta en escena “Un cuento de Navidad” que se estrenó este viernes. Además, aseguró que “es muy agradable”.

Fue durante una entrevista con el periodista López-Dóriga, que Adal Ramones dijo: “¡Vamos Xóchitl! ¡Vamooos! ¡Vamos!”, mientras hacía mención del estreno del musical donde es protagonista.

“La saludé en el avión, a Xóchitl, nos regresamos… no me acuerdo de dónde… ¡Qué simpática! ¡Qué agradable! Me cayó muy bien”, aseguró Adal Ramones.

Tras lo cual, Xóchitl Gálvez posteó en su cuenta de X el clip del video y aceptó la invitación. “Pongámosle fecha”, escribió.