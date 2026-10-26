Gana Lula da Silva en las elecciones contra Bolsonaro

Ayer domingo se realizó la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Brasil en la que contendían el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el derechista Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva ganó en segunda vuelta de las elecciones con un 51.78 % de los votos, frente al 48.22 % del senador ultraderechista, Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99.98 % de las urnas escrutadas.

Antecedente

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2.2 millones de votos.

Durante la primera vuelta, Bolsonaro lideró los comicios, sin embargo, Lula resultó presidente electo después del conteo de votos.

En cuanto las urnas fueron contabilizadas casi en su totalidad, miles de simpatizantes inundaron las calles de Brasil para festejar la victoria, quien se dispone a su cuarto mandato no consecutivo.

Lula ha revertido ese resultado y le ha sacado más de cuatro millones de votos a su adversario. El líder progresista sumó 64.2 millones de papeletas, mejorando también con creces sus resultados de 2022.

Además, la victoria también pone freno al giro a la derecha que experimenta América Latina en los últimos años alentado por el presidente Donald Trump.

Nunca antes en la historia de Brasil un presidente fue elegido en cuatro ocasiones diferentes.