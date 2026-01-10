Ganaderos, listos para garantizar tránsito a EUA

Ganaderos mexicanos, específicamente del norte del país, aseguraron que “están listos para garantizar tránsito de ganado a los Estados Unidos sin riesgo de portar la plaga” pues se han esforzado, junto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en mantener las condiciones óptimas de sanidad para evitar la dispersión del gusano barrenador del ganado (GBG).

Así lo informó la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), quien difundió una carta pública en la que pide reconocer el buen estatus sanitario de la producción bovina en México y, asevera, que la decisión de la reapertura a las importaciones es un “tema inmerso en el entramaje de negociaciones comerciales” más allá que una preocupación por la entrada de la plaga.

“Es importante reconocer los esfuerzos y alentar a todos los actores en esta campaña contra una plaga que hace 30 años se erradicó de México. (...) Es común escuchar reparto de culpas ante emergencias como la actual, pero habrá que reconocer, que aunque con errores y falta de presupuestos, cada actor ha puesto su máximo esfuerzo”, difundió la CNOG.

A más de un año de la detección del gusano barrenador del ganador (GBG) en México, los productores sostuvieron que el país mantiene un esquema activo de contención para evitar la dispersión de la plaga y garantizar el tránsito seguro de reses hacia Estados Unidos.

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas reportó que, desde antes del ingreso del parásito en noviembre de 2024, se establecieron controles de movilización y revisión sanitaria, incluido el primer caso detectado en un animal inspeccionado en Catazajá, Chiapas.

A la par, se fortalecieron las acciones para reducir el trasiego ilegal de ganado desde Centroamérica, una de las rutas históricas de riesgo sanitario.

La CNOG sostuvo que los productores del norte están en condiciones de garantizar el tránsito de ganado libre de la plaga y continuará con la estrategia de control biológico con la liberación de mosca estéril proveniente de Panamá.