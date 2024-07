Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, senador electo y quien se reelegirá en el cargo al frente del CEN, descartó que vaya a respaldar la reforma judicial del presidente López Obrador.

Subrayó que “las bancadas del PRI en la actual y la siguiente Legislatura votaremos en contra de la Reforma Judicial si no tiene modificaciones sustanciales con que respeten la división de poderes y la carrera judicial”.

Es muy peligroso para México que la 4T quiera imitar los “malos” modelos latinoamericanos de elección de jueces, ante el desprecio al Estado de derecho y el cumplimiento de la ley, porque en lugar de esforzarse por cumplirla, quiere jueces a modo que siempre le den la razón.

Propuestas

En este sentido, el presidente Alejandro Moreno sostuvo que “en el PRI estaremos atentos a las propuestas que desde el PJF se generen, veremos el tema con la mayor seriedad y preocupación”.

Y remarcó, “pero con la redacción actual, al no respetarse la carrera judicial, al querer tener jueces a modo, al no haber elementos para asegurar que las personas más preparadas nos brinden justicia y al violentar derechos laborales y, sobre todo, la expectativa de una mejor justicia y de un mejor país, con contundencia decimos que no apoyaremos semejante despropósito”.

Foros

El líder nacional del tricolor argumentó que los foros deliberativos sobre la Reforma que se están desarrollando “son meras simulaciones” y destacó que “la 4T no quiere cumplir con ninguna regla y quiere jueces a modo destruyendo a la carrera judicial”.