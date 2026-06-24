Garantiza la CNDH reforzamiento a vigilancia

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conmemoró el vigésimo aniversario de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), instrumento internacional que establece la prohibición absoluta de estas prácticas y que actualmente cuenta con la adhesión de 96 Estados.

En un comunicado, el organismo recordó que México firmó el Protocolo Facultativo el 23 de septiembre de 2003, lo ratificó el 11 de abril de 2005 y este entró en vigor en el país el 22 de junio de 2006. Asimismo, destacó que en 2017 se promulgó la Ley General contra la Tortura, mediante la cual se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) como una instancia especializada adscrita a la CNDH.

La Comisión señaló que, particularmente desde 2019, el MNPT ha consolidado una estrategia de monitoreo permanente, sistemático y especializado en los lugares de privación de la libertad, con el objetivo de identificar factores de riesgo que pudieran derivar en actos de tortura o malos tratos contra las personas recluidas.