Garantiza Montiel revisión de aspirantes

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), garantizó que someterán a todos sus aspirantes a una candidatura para el Proceso Electoral 2026-2027 a la revisión de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Vamos a ponerlos a revisión a todos los posibles candidatos y a todos los suplentes. Se trata de un universo de más de 20 mil candidatos propietarios y suplentes. Es una revisión muy amplia, pero se tiene que hacer”, dijo en conferencia de prensa.

Montiel Reyes especificó que, antes de llegar a la Comisión de Verificación del INE, Morena pretende tener ya evaluaciones preliminares sobre todos los perfiles, además cotejados con revisiones que pedirán al gabinete de seguridad.

“Además del tema de presuntos vínculos con el crimen, debemos revisar si no están avisados de violencia política de género, violencia contra las mujeres, corrupción (…) otras cosas que también son muy graves.

“Aunque los aspirantes estén bien en las encuestas, si se les encuentran cosas, no se va a permitir su postulación dijo la dirigente del partido”, agregó.

¿Cómo será el proceso?

La dirigente nacional de Morena detalló que antes de que inicie el proceso electoral, en septiembre, el partido guinda buscará ya tener un primer filtrado con revisión de fuentes abiertas que haga el partido, más revisiones que solicite directamente a las instituciones que integran al Gabinete de Seguridad.

“Que cuando presentemos los precandidatos ante el INE ya vayan las mujeres y hombres mejor perfilados. Y allá nos vamos a ver con las mediciones del INE”, expresó.

Rechaza “venganza política” en caso Ruffo

Así también, Ariadna Montiel Reyes aseguró que desde la 4T “no tienen ninguna venganza política contra nadie” y descartó que la aprehensión del exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel sea una persecución política contra la oposición.

Afirmó que tanto el Partido Acción nacional (PAN) como Somos México “quieren presentar como una víctima”, cuando las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusan como líder de una banda delincuencial de contrabando de combustible.

“Lo que vemos es la defensa, desde la oposición, a un delincuente, a un traficante de combustible”, dijo Montiel Reyes este martes.