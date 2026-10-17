Garantiza Sener abasto de combustibles

La Secretaría de Energía informó que el abasto de gasolinas y diesel opera con normalidad. En un comunicado, tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como las demás empresas del sector privado indicaron que cuentan con inventarios suficientes y sus cadenas de suministro operan de forma regular, por lo que el abasto de combustibles está garantizado.

Además, continúa vigente el acuerdo voluntario para la estabilización de los precios de los hidrocarburos, mediante el cual la gasolina regular se mantiene por debajo de 24 pesos por litro y el diesel por debajo de 27 pesos por litro a nivel nacional y, en zonas fronterizas, por debajo de 25.39 pesos por litro, derivado de la aplicación de una tasa de IVA de 8 %.

Por lo anterior, se descartan incrementos en los precios de estos combustibles. Con ello se protege el poder adquisitivo de las familias mexicanas, se brinda certidumbre a todos los sectores productivos y se contienen las presiones inflacionarias sobre los precios de todos los bienes y servicios, indicó.