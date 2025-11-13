Garantizan abastecimiento y distribución de gas LP

Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que tiene garantizado el abastecimiento de distribución de gas LP en el país, luego de señalamientos del sector privado de que habrá racionamiento de este hidrocarburo en varias entidades.

“Las condiciones operativas siguen funcionando con normalidad”. Ante las publicaciones sobre el supuesto racionamiento de gas LP en cinco entidades del país, Petróleos Mexicanos informa que es falso, ya que se cuenta con el inventario suficiente.

“Asimismo, señala que las capacidades operativas, transportación y almacenamiento trabajan con normalidad. Pemex continúa con las acciones para reforzar la distribución y garantizar el abasto de gas LP”, apuntó la petrolera.

Previamente la industria gasera advirtió que en los próximos 15 días se aplicará un racionamiento en la venta de gas LP en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, debido principalmente a dificultades en la distribución que enfrenta Pemex.