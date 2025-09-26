Garantizan funcionamiento de TikTok en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento “seguro” y legal de la aplicación TikTok en el país norteamericano después del acuerdo alcanzado con su matriz china, ByteDance.

La orden declara que su plan de vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos a inversores estadounidenses y globales cumplirá los requisitos de una ley de 2024 que establece que la aplicación de vídeos cortos será prohibida a menos que sus propietarios chinos la vendan.

La Casa Blanca confirmó un pacto para que la App china opere en Estados Unidos bajo una nueva empresa de mayoría estadounidense, con Oracle como guardián del algoritmo.

100 % de arancel a productos farmacéuticos

Donald Trump anunció una serie de aranceles, incluyendo uno de 100 % a los productos farmacéuticos de firmas que no estén construyendo plantas en Estados Unidos.

“A partir del 1 de octubre de 2025, impondremos un arancel del 100 % a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que la empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos”, posteó en Truth Social.

Explicó que “ESTAR CONSTRUYENDO se definirá como ‘iniciar las obras’ y/o ‘estar en construcción’. Por lo tanto, no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado”.

Señaló que, con ese arancel, “nuestros grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidos de la avalancha de interferencias externas”.

Crea grupo para perseguir a “izquierda radical”

El presidente creó un nuevo grupo operativo “contra el terrorismo doméstico” y la “violencia organizada”, con el objetivo de perseguir a lo que calificó como grupos criminales de “izquierda radical”.

El texto firmado asegura que la actual “violencia política no consiste en una serie de incidentes aislados ni surge de forma espontánea. Más bien, es el resultado de campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, cuyo objetivo es silenciar voces disidentes, limitar la actividad política, influir en las decisiones políticas y obstaculizar el funcionamiento de una sociedad democrática”.

Trump ha atribuido la oleada de violencia política que sacude al país e incluye el asesinato del activisita ultraconservador, Charlie Kirk o un reciente tiroteo contra una instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a la “izquierda radical”.

Acuerdo sobre Gaza está muy cerca

Trump afirmó que un acuerdo de alto al fuego en Gaza está “bastante cerca” tras hablar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Hablamos hoy con Bibi Netanyahu, y con todos los líderes en Oriente Medio, y estamos bastante cerca de lograr un acuerdo sobre Gaza y tal vez incluso la paz”, afirmó el mandatario.

Trump también declaró que no permitirá que su aliado clave, Israel, anexe Cisjordania, tras las amenazas de algunos miembros del gabinete israelí de hacerlo para acabar con cualquier solución de dos estados.

“No permitiré que Israel anexe Cisjordania”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. “Eso no va a suceder, ya hemos tenido suficiente”, zanjó.

“Ya ha sido suficiente”, manifestó Trump —aparentemente en referencia a Israel— a periodistas en el Despacho Oval mientras firmaba órdenes ejecutivas no relacionadas con la política hacia Oriente Medio. “Es hora de detenerse ya”, añadió.