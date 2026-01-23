Garantizan inversión de 13 mmdp para damnificados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que para la reconstrucción en los cinco estados afectados por las lluvias intensas de octubre de 2025 se invierten 13 mil millones de pesos (mdp), de los que 2 mil 500 mdp se destinan a Puebla para obras carreteras, puentes y en materia de agua, además de que se realizarán relocalizaciones de viviendas.

"Como nos comprometimos, no solamente fue la atención en el momento de las lluvias a la población, el apoyo económico, además de la limpieza en todas las localidades, sino también la reconstrucción de las localidades, eso significa que van a quedar mejor que como estaban. Y además vivienda por vivienda vamos a ir, después del censo, para convencer a las familias de su relocalización y se les otorgará una vivienda a cada persona que tenga que ser relocalizada.

"Esto lo vamos a hacer tanto en Puebla como en Veracruz, como en Hidalgo, que fueron los estados más afectados, y por supuesto, también la atención a Querétaro y San Luis Potosí, pero la mayor inversión en la reconstrucción después de las lluvias intensas va a ser en estos tres estados. La inversión total de la reconstrucción en los cinco estados es de alrededor de 13 mil millones de pesos, y en el estado de Puebla son alrededor de 2 mil 500 millones de pesos", explicó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, que se realizó en la Escuela Militar de Sargentos, de Puebla.

La jefa del Ejecutivo federal detalló entre 2026 y 2027 se destinarán 5 mil millones de pesos para distintas obras como la carretera en la Mixteca, la ampliación de la caseta de Amozoc, la limpieza del río Atoyac, además de la inversión en todos los programas para el Bienestar.

Reconstrucción

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que en Puebla, para la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias intensas, se invertirán 2 mil 56 mdp en 25 acciones en tres kilómetros (km) de la Red Federal Libre de Peaje; 63 acciones en 612 km de la Red Estatal y la intervención de 22 puentes con 12 rehabilitaciones, incluyendo El Encinal, Laberinto y Dos Cerros; siete construcciones en Paciotla II, Tlapehuala y Coyutla; así como tres ampliaciones de claro en El Tepetate, Xolotla y ejido Jalpan; las obras comenzarán en marzo de este año.

Además, se destinan 96 mdp para la construcción de 15 km de caminos artesanales de los cuales, en 2025 se inició con los primeros 5 km con 226 trabajadores y en 2026 serán 10 km para siete caminos cuyos trabajos comenzarán en febrero.

Inversión en materia hídrica

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, destacó que en materia hídrica se contempla intervenir 19 municipios en Puebla, a través de una inversión de 579 mdp para acciones de reconstrucción y reforzamiento de redes de agua potable, la reconstrucción y mejoramiento de los sistemas de drenaje, obras de protección contra inundaciones, así como de desazolve y rectificación de cauces.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que en Puebla se tuvo un diagnóstico de 20 mil viviendas con daños mayores o totales, de los que 2 mil 267 fueron casos con necesidad de relocalización en 53 localidades en 11 municipios. Para la relocalización, detalló que se tienen una reserva territorial conformada por cinco predios identificados por el Gobierno Estatal y 10 del Gobierno Federal, además puntualizó que se continuará con la búsqueda de reserva territorial; a partir de la siguiente semana iniciará el levantamiento de las cédulas socioeconómicas y asambleas informativas. Y la construcción de las viviendas en los terrenos que ya están listos iniciará en febrero.