Garantizan seguridad en CDMX para Mundial 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que la Ciudad de México está en paz y garantizó la seguridad para recibir al Mundial de Futbol 2026, luego de los acontecimientos que se suscitaron en distintos puntos de México, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera alias “El Mencho”.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina destacó que durante los hechos que tuvieron lugar el domingo 22 de febrero, en la capital del país no hubo incidentes de violencia, además de que se garantizó la calma, tranquilidad y el orden público.

“Reiteramos que nuestra ciudad está preparada para recibir el Mundial y esto es muy importante; es y significa, abrazar a millones de visitantes que vendrán a nuestra ciudad, a nuestro país, en nuestro caso, a la ciudad, visitantes, sobre todo internacionales. Estamos listos, estamos preparados en seguridad, en infraestructura, en organización, en logística, en movilidad y en servicios”, dijo.