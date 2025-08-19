Garantizarán billón de pesos para programas

El Senado garantizará que en la Ley de Ingresos de 2026 haya recursos suficientes para fondear los programas sociales que han coadyuvado a combatir la pobreza y bajarla hasta un 29.6 por ciento, aseguró la senadora de Morena, Guadalupe Chavira, quien confió en que los proyectos previstos en el Plan México liberarán dinero fresco para alcanzar el billón de pesos que se planea destinar.

La legisladora morenista informó que la cámara analizará este martes la política pública de combate a la pobreza en el foro de alto nivel “Nuevas perspectivas de los ODS de pobreza y desigualdad”, donde seguramente se confirmará que no solo el aumento real a los salarios mínimos, sino el impacto de las transferencias de los programas sociales a la población han permitido una reducción histórica de la pobreza.

La senadora, integrante de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, consideró que el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es revelador porque marca nuevos retos en el combate a la pobreza, pues si bien en 2016 había 43.2 por ciento de personas en pobreza y en 2024 se redujo a 29.6 por ciento, equivalente a 13.4 millones de personas, es necesario revisar hacia donde debe orientarse la política pública.

“Estos datos marcan un hecho histórico, porque hace casi 40 años los gobiernos neoliberales echaron a andar programas como el Pronasol, Progresa, Oportunidades, Vivir Mejor, para disminuir la pobreza y no lo consiguieron, porque estaban mal focalizados, tenían fines electorales y los usaron para legitimarse, sin atender las causas estructurales”, estimó.