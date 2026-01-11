García realiza apuesta rumbo al Mundial 2026

La ciudad de Monterrey será una de las tres sedes de México para el próximo Mundial 2026 y el imponente Gigante de Acero, hogar de los Rayados, será el escenario donde algunas de las mejores selecciones se enfrentarán. Samuel García, gobernador de Nuevo León, ha sido criticado y sujeto de burlas por haber asegurado que Países Bajos jugaría allí durante la fase de grupos, hecho que no sucederá; sin embargo, apostó su sueldo a que el conjunto europeo sí jugará en la Sultana del Norte.

Durante un evento en una escuela secundaria ubicada en el municipio de Monterrey, García Sepúlveda aseguró que pondrá un sueldo mensual como gobernador de 130 mil 321 pesos, antes de impuestos, en apuesta, a que Países Bajos jugará un partido del Mundial en el estadio de Rayados.

Países Bajos es parte del grupo F junto a Túnez, Japón y el ganador de la ruta B del repechaje europeo que jugarán Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. Sin embargo, solamente Túnez y Japón jugarán en Monterrey la fase de grupos.