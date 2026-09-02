Garduño falta a audiencia por incendio en estación

El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, no se presentó a la audiencia donde se definiría su situación jurídica debido al incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 hombres, otros 27 sufrieron lesiones permanentes y 15 mujeres sobrevivieron.

El juez Víctor Manlio Hernández Calderón decidió aplazar la audiencia sin fijar una nueva fecha y sin imponer alguna sanción al exfuncionario por su ausencia, denunciaron organizaciones que acompañan a sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Reclamo

De acuerdo con un comunicado del Instituto para las Mujeres en la Migración, la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, la Fundación para la Justicia y Derechos Humanos Integrales en Acción, el excomisionado pidió unas horas antes participar en la diligencia de forma virtual.

Estas organizaciones consideraron que dicha petición fue un “acto visible de indiferencia por el proceso” y un nuevo revés para las personas sobrevivientes y las familias de quienes perdieron la vida.

Después de 18 meses, el juzgador encargado del caso evaluaría si el exfuncionario había cumplido las condiciones impuestas con el fin de brindarle la suspensión condicional de su proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.

Según estas últimas organizaciones, la finalidad de dicho recurso era que Garduño quedara exento de responsabilidad penal por el incendio, al que calificaron como una tragedia evitable.