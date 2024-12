Garduño gastó más de 41 mdp en visitas a Cd. Juárez

En 2024, Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), siguió, junto con su equipo de trabajo, costeando sus traslados y visitas a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde cada 15 días debe presentarse para firmar por el caso del incendio de la instancia migratoria en esa localidad que dejó un saldo de 27 heridos y 40 muertos en marzo de 2023.

En nueve viajes realizados este año a la ciudad fronteriza, el aún servidor público ha gastado 41 millones 822 mil 26 pesos, es decir, en cada una de esas visitas erogó 4 millones 646 mil 891 pesos.

El Instituto Nacional de Migración y la Dirección General de Recursos Financieros dieron a conocer, vía transparencia, que los montos que gastó Francisco Garduño son por los conceptos de “Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales”.

Incluye también “Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Funciones Oficiales”, durante el periodo 2024 a Ciudad Juárez, Chihuahua.

Asimismo, sobre el hospedaje del comisionado en dicha ciudad de Chihuahua, el instituto aseguró que no cuenta con información al respecto: “Referente a la información consistente al costo total de hospedaje, es de señalar que no se cuenta con la misma, en virtud de que no se ha otorgado recurso alguno al comisionado para dicho concepto”, señaló el documento.

El 5 de octubre, EL UNIVERSAL dio a conocer que el comisionado gastó, junto con su equipo de trabajo, 39 millones 306 mil 792 de pesos por “Pasajes Aéreos Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales”, durante el periodo 2023-2024 a Ciudad Juárez, Chihuahua.

En otro concepto, por vuelos de avión, Francisco Garduño gastó 666 mil 347 pesos, así lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Dirección General de Administración de Recursos y la Dirección de Recursos Financieros, mediante la solicitud de información con el número de folio 330020324001232.

Sin embargo, las dependencias no compartieron por rubro los gastos de su equipo de trabajo; por concepto de vuelos, viáticos, transporte, hospedaje o alimentos a Ciudad Juárez, Chihuahua.