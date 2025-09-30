Gasoductos se usan al 50 %

En México se subutiliza la red de gasoductos que existen, lo que impacta negativamente en los precios que pagan los consumidores, ya que se incrementan los costos de transporte y distribución, explicaron analistas.

Hay ductos de gas que no se utilizan en un 90 %, aunque en promedio se habla de que solamente se usan a un 50 %, pese a que es más barato mover el energético por este medio, precisó la presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), Rocío Robles Serrano.

En conferencia de prensa titulada “Huachicoleo, pagos pendientes y la crisis de confianza en el sector energético”, indicó que el gasoducto de Veracruz a Guadalajara está inoperante en un 90 %, mientras que el de Cactus y el de Topolobampo tiene más de un año cerrado.

“El mejor transporte es por ductos y no por pipas o ruedas, entonces, ¿por qué se optó por llevarlo por ruedas? Es de 16 a17 veces más barato el transporte por ducto que el transporte por ruedas, ¿por qué no le llega al usuario más rápido y barato el gas? Ahí pudiéramos de ver una eficiencia”, afirmó.

Robles Serrano recordó que un menor uso de los ductos tuvo que ver con la explosión que se registró en Tlahuelilpan, Hidalgo. Añadió que Pemex es el dueño de los ductos y podría utilizarlos para que bajen los precios de transporte del gas y llevar con mayor rapidez el combustible.

Añadió que hay un ducto privado que va de Ciudad de México a Veracruz, al cual no le roban ni en cantidad ni en calidad, “sale lo que entra”.

En este sentido, la directiva indicó que las pérdidas por robo de gas LP a Pemex se duplicaron en el primer trimestre del 2025 en más de 100 %, de 61 mil toneladas del mismo periodo de 2024 llegó a 123 mil toneladas, de acuerdo con cifras oficiales, que ahora disfrazan ese dato como “incidentes no operativos”.

Se requieren más inspecciones a estaciones

La presidenta de la Amexgas indicó que mover gas por un ducto está sujeto a variación de presiones, por lo que cualquier persona que quiera robar ese combustible tiene que conocer cuándo sube o baja la presión, una información que solamente tiene Petróleos Mexicanos (Pemex), por ello, dijo, llama la atención cómo saben los grupos de delincuentes en qué momento robar, lo que requiere de que Gobierno y Ejército trabajen en el tema y hagan una depuración.

Por ello, destacó que más que sobrerregular a las empresas gaseras que operan en la formalidad debería de inspeccionarse a todas las estaciones de servicio o locales que son informales y que están a todo lo largo de las carreteras.

Nueva regulación para pipas

Sin embargo, comentó que cumplir con la nueva regulación las empresas deberán destinar entre 100 mil a 130 mil pesos para tener los GPS y toda la infraestructura que se requiere para alimentar de información la base de datos, lo que se duplica con la información de la Carta Porte.

Agregó que la Comisión Nacional de Energía (CNE) está sacando adelante los permisos que se tenían guardados en el cajón, porque la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) detenía los permisos y actualmente ya se observa que se agilizan los trámites.