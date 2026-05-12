Gasolineras empiezan a ajustar precio del diésel

Las estaciones de servicio del país comenzaron a ajustar gradualmente el precio del diésel para acercarlo a los 27 pesos por litro, como parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno Federal y el sector gasolinero para estabilizar el costo de los combustibles, informó César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

El procurador señaló que hace apenas unas semanas el precio promedio del diésel superaba los 28.30 pesos por litro; posteriormente bajó a 28 pesos y ahora las estaciones ya avanzan hacia la meta de 27 pesos.

“Hace un par de semanas la presidenta sostuvo un acuerdo con las estaciones de servicio para estabilizar el precio del diésel a 27 pesos. Primero fue de 28 pesos con centavos, luego a 28 pesos y ahora a 27 pesos”, explicó.

Escalante Ruiz detalló que actualmente 31.2 % de las gasolineras del país ya ofrecen el combustible con un precio promedio de 27.73 pesos por litro, mientras que 10 % lo vende en un rango de entre 27 y 27.50 pesos.

La mitad la vende arriba de 27.50

Sin embargo, todavía 58.5 % de las estaciones mantiene precios superiores a 27.50 pesos.

El funcionario aseguró que la Profeco continuará con mesas de trabajo con empresarios gasolineros para que, durante esta semana, un mayor número de establecimientos se acerque a la meta establecida.

Continúa colocación de lonas

Como parte de las acciones de vigilancia, la Profeco realizó 382 visitas de verificación entre el 13 de abril y el 10 de mayo y colocó 46 lonas en estaciones de servicio que no han podido justificar por qué comercializan el diésel a precios elevados.

Escalante Ruiz recordó que los consumidores pueden consultar en tiempo real el mapa virtual de la Profeco para ubicar las gasolineras con los precios más bajos del país.

En su reporte semanal, destacó que ya existen estaciones que venden el diésel incluso por debajo de los 27 pesos por litro.

Entre ellas mencionó una estación de la marca Pemex en Bahía de Banderas, Nayarit, donde el combustible se ofreció en 26.99 pesos, con márgenes de ganancia inferiores a dos pesos por litro.