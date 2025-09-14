Gastan casi 400 mil pesos en murales con errores

Un total de 381 mil pesos se gastó el Gobierno de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Turismo, en tres murales patrios de gran formato con personajes alusivos a la Independencia de México que tenían seis dedos.

En uno de los murales estaba impreso el escudo nacional con el águila y la serpiente mutilada y, el colmo, un mural más con un águila calva, ave nacional y sello oficial de Estados Unidos, en sustitución del águila real mexicana.

Habían sido colocados en dos de los edificios más representativos del patrimonio histórico de Tlaxcala: El Palacio de Gobierno y la Cámara de Diputados del Estado.

Sin embargo, rápidamente se hicieron virales en las redes sociales y desembocaron en un episodio más de burlas contra Tlaxcala y los tlaxcaltecas.

El secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, justificó el error con el argumento de que fueron elaborados con Inteligencia Artificial (IA) y culpó a la empresa Atayde, con la que el Gobierno de Tlaxcala contrató la decoración exterior de las fiestas patrias.