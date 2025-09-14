﻿﻿
Gastan casi 400 mil pesos en murales con errores

Septiembre 14 del 2025
Murales fueron elaborados con IA, dice secretario. Cortesía
Un total de 381 mil pesos se gastó el Gobierno de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Turismo, en tres murales patrios de gran formato con personajes alusivos a la Independencia de México que tenían seis dedos.

En uno de los murales estaba impreso el escudo nacional con el águila y la serpiente mutilada y, el colmo, un mural más con un águila calva, ave nacional y sello oficial de Estados Unidos, en sustitución del águila real mexicana.

Habían sido colocados en dos de los edificios más representativos del patrimonio histórico de Tlaxcala: El Palacio de Gobierno y la Cámara de Diputados del Estado.

Sin embargo, rápidamente se hicieron virales en las redes sociales y desembocaron en un episodio más de burlas contra Tlaxcala y los tlaxcaltecas.

El secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, justificó el error con el argumento de que fueron elaborados con Inteligencia Artificial (IA) y culpó a la empresa Atayde, con la que el Gobierno de Tlaxcala contrató la decoración exterior de las fiestas patrias.

