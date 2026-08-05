Genera polémica decreto sobre transparencia del Gobierno

Políticos, periodistas y analistas cuestionaron el nuevo decreto anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la transparencia del Gobierno de México, pues aseguran que el concepto de “seguridad nacional” se ocupa muchas veces para reservar información, ocultar contratos, obras, decisiones y “cualquier información incómoda para el poder”.

Tras afirmar que no puede haber excesos, abusos ni patrimonios inexplicables de políticos o funcionarios en ningún espacio del poder público, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin excepción ni privilegios.

En tanto, Mario Maldonado, periodista y columnista de El Universal, escribió que en el sexenio pasado la figura jurídica de “seguridad nacional” fue utilizada para dejar de proteger exclusivamente operaciones militares, ya que también cubrió contratos de construcción, adquisiciones de materiales, operación de aeropuertos, trenes, hoteles y empresas comerciales.

La periodista Xiomara Vargas, conductora de ABC Noticias, aseguró que el anuncio genera cuestionamientos, ya que el argumento de seguridad nacional ha sido utilizado en diversas ocasiones para “mantener bajo reserva información de interés público”.

La banca de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado cuestionó el decreto, al advertir que el nuevo esquema concentra en el Poder Ejecutivo funciones que antes estaban a cargo de órganos autónomos, lo que a su juicio puede debilitar los contrapesos institucionales.