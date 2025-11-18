Generación Z convoca a segunda marcha el veinte

Luego de las tensiones que dejaron la movilización del 15 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) —incluyendo agresiones, personas detenidas y el derribo de vallas metálicas— la Generación Z volvió a llamar a las calles.

El colectivo convocó a una segunda marcha con el fin de insistir en demandas de seguridad y justicia, impulsadas por el clima de violencia que se agudizó tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Aunque el movimiento ha ganado visibilidad, también enfrenta cuestionamientos políticos y señalamientos desde el Gobierno Federal.

¿Cuándo y dónde será la nueva marcha?

La convocatoria establece que la movilización se realizará el 20 de noviembre a las 11:00 horas, replicando el mismo punto de partida utilizado el pasado sábado en las más de 50 ciudades donde se llevó a cabo la primera jornada.

La primera manifestación reunió a miles de personas, muchas de ellas adultas mayores y críticos del gobierno. El recorrido comenzó en el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Zócalo capitalino con consignas contra la administración federal y local.

Aunque el trayecto se mantuvo en orden durante la mayor parte del tiempo, los incidentes surgieron en la Plaza de la Constitución, cuando un grupo de encapuchados derribó las vallas metálicas instaladas frente a Palacio Nacional.

A partir de ahí se registraron confrontaciones con elementos de seguridad, lanzamiento de objetos y uso de gas lacrimógeno.

Organizaciones y asistentes advirtieron que algunos participantes no han sido localizados e hicieron un llamado público para compartir evidencia que ayude a ubicarlos.