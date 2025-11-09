Generación Z exige en marcha frenar violencia

Este sábado, grupos de jóvenes propalestina y por la jornada de 40 horas laborales marcharon desde el Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez, donde exigieron el cese de violencia que azota a México y que, dijeron, afecta el derecho básico a vivir de todos los mexicanos.

Entre gritos y consignas, alrededor de las 12:00 horas los manifestantes se concentraron en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, con la demanda de que se detengan los asesinatos contra activistas y periodistas, así como el reclutamiento de menores de edad llevado a cabo por el crimen organizado.

Cerca de las 13:00 horas, arribaron a Eje Central y Avenida 5 de Mayo, donde fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), quienes les impidieron el paso hacia el Zócalo capitalino.

Miguel Meza, fundador del proyecto “Narcopolíticos”, acudió a la marcha, “porque la muerte de Carlos Manzo es un punto que no podemos tolerar. Lo mató la tolerancia del narcoestado y la colusión del gobernador y las autoridades de seguridad”.

Romper pacto criminal

Para él, la principal exigencia es que “todos los partidos y los políticos rompan con el pacto con el crimen organizado, porque absolutamente todos se han coludido con la delincuencia”.

“La violencia es algo que ya no podemos tolerar los mexicanos. Tenemos que salir a marchar, hacer que estas marchas sean cada vez más grandes y que seamos millones lo que salgamos a las calles”, expresó.

“La principal exigencia es que se nos respete como seres humanos y que prevalezca el derecho a la vida, porque nadie tiene derecho a asesinato a otra persona”, dijo.

Entre algunas de las organizaciones que participaron se encuentra el Centro de Estudios Anticomunistas, Frente por la Vivienda Joven, Proyecto Migala Ciudad de México, Laboratorio Metropolitano, Conejito Rabioso y la Asamblea Ecologista Popular.

Además, el Frente Antigentrificación Ciudad de México, Frente Nacional “Yo por las 40 Horas”, Comunidad Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México y Partido Comunista Revolucionario.