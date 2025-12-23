General es asesinado por un coche bomba

“Un artefacto explosivo colocado bajo el chasis de un automóvil detonó la mañana del 22 de diciembre (...) en Moscú, y el general Fanil Sarvarov, jefe del Departamento de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor ruso, falleció a causa de sus heridas”. Así lo informó la agencia de noticias rusa TASS, citando a Svetlata Petrenko, portavoz del Comité de Investigación Ruso, quien añadió que las autoridades sospechan la participación de los servicios de inteligencia ucranianos en el ataque.

Poco antes, surgieron informes sobre la explosión de un coche en el patio de un edificio en el sur de Moscú.

Investigadores rusos, escribe TASS, están evaluando varias teorías sobre el asesinato, una de las cuales sugiere que “el ataque fue organizado por los servicios especiales ucranianos”. Se está llevando a cabo una investigación en el lugar de la explosión.

“Se está interrogando a testigos presenciales y se están examinando las grabaciones de las cámaras de seguridad”, declaró Petrenko, portavoz del Comité de Investigación.

El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, afirmó que los servicios secretos notificaron inmediatamente al presidente Putin sobre el asesinato del general Sarvarov. “Los servicios secretos informarán de inmediato”, declaró el portavoz del Kremlin.

La potencia explosiva de la bomba casera que mató al general ruso en Moscú equivalía a aproximadamente 300 gramos de TNT, según informaron dos fuentes policiales a la agencia de noticias RBK.