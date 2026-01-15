General Motors anuncia inversión en México mil mdd

General Motors (GM) de México dio a conocer que invertirá mil millones de dólares (mdd) en los próximos dos años en sus operaciones de manufactura en México para fortalecer la demanda de autos en el país.

“Como parte de esta nueva estrategia, y en línea con los esfuerzos del gobierno mexicano para fortalecer el mercado interno, realizaremos una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en nuestras operaciones locales de manufactura y continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México”, mencionó Paco Garza, presidente y director general de GM de México, en un comunicado.

Los detalles sobre la inversión y proyectos específicos de manufactura se darán a conocer más adelante.

Al presentar sus resultados en ventas en 2025, la compañía destacó un desempeño sobresaliente en diciembre y su liderazgo en segmentos clave.

Con 198 mil 153 unidades vendidas, GM se mantiene en el segundo lugar de la industria alcanzando una participación de mercado de 12 %.

Tan solo en diciembre, las ventas de la compañía registraron un incremento de 11 % frente a diciembre de 2024, impulsado por un aumento de 10 % en la marca Chevrolet y un 27.7 % en el canal de lujo que integra las marcas Buick, GMC y Cadillac.

El año pasado, las marcas Buick y GMC alcanzaron sus mejores resultados de ventas anuales; Cadillac logró su mejor desempeño desde 2017; mientras que en el segmento de las SUV grandes la compañía cuenta con el 79 % de participación por las ventas de Suburban, Tahoe y Yukon.

En el segmento de vans pequeñas, la Tornado Van tiene 52.7 % de participación de mercado.

Mientras que en el segmento de SUV grandes de lujo por las ventas de Cadillac Escalade, Cadillac Escalade IQ/IQL y GMC Hummer eléctrica tienen 39 %.