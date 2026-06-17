General no cuenta con información sobre mi caso

La expresidenta estatal del PRI y diputada local, Paola Gárate Valenzuela, afirmó que el mismo día que le fue colocada una corona fúnebre fuera de su casa, interpuso en la Fiscalía General del Estado la denuncia, “dando la cara como siempre lo ha hecho”.

A través de un comunicado, lamentó que el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, no cuente con la información completa sobre su situación de seguridad y sobre el contexto de violencia que enfrenta Sinaloa, emitió una opinión, sobre los motivos por lo que no se le había proporcionado la protección solicitada.

Comentó que desde la noche del pasado 10 de junio, cuando encontró una corona fúnebre fuera de su puerta, en esta ciudad capital, realizó las acciones legales necesarias y acudió personalmente ante la autoridad competente.

Sobre la situación que prevalece en el estado, la legisladora local, indicó que la entidad acumula veintiún meses de una crisis de inseguridad que continúa afectando a miles de familias, y cuestionó que las estrategias implementadas no hayan generado una reducción sostenida de los delitos de alto impacto.

Citó, en el documento: “Se me habla de acompañamiento en actos oficiales, como si el peligro dejara de existir cuando termina una sesión. Esa misma lógica deja indefensas a las familias sinaloenses cuando realizan sus vidas cotidianas”.

Ha solicitado medidas de protección

Puntualizó que ha solicitado medidas de protección en reiteradas ocasiones a distintas autoridades y planteó una serie de cuestionamientos sobre los criterios para otorgar seguridad, pese a los antecedentes de riesgo que ha tenido.