Gentrificación y turistificación, forma de despojo

Mario Quintero, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), aseguró que el gobierno lejos de asumir su responsabilidad en los efectos de la gentrificación y turistificación, ha descalificado las protestas ciudadanas acusándolas de xenofobia o discriminación hacia personas extranjeras.

Durante el anuncio de un encuentro en Oaxaca para abordar estos temas, sostuvo que estos fenómenos continúan devastando a ciudades, pueblos y territorios, y que son impulsados por políticas públicas deliberadas y profundamente neoliberales.

Acompañado de representantes de otras organizaciones sociales, afirmó que la acusación de xenofobia por el Gobierno Federal busca intencionalmente argumentar que este movimiento está en contra de extranjeros.

Sin embargo, sostuvo que la verdadera cuestión es que la lucha contra la gentrificación y turistificación es un rechazo a un modelo extractivista que convierte el suelo, la vivienda, la cultura en mercancía.

Para Mario Quintero, el capital no tiene patria y por tanto, los actores internacionales como los nacionales están aliados en este proceso de despojo.

Advierten cero tolerancia a violencia

Y a cuatro días de la marcha de antigentrificación que se llevó a cabo el viernes pasado en la capital, en la que se vandalizaron restaurantes, edificios y monumentos en las colonias Roma y Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, el Gobierno capitalino aseguró que no se volverán a tolerar actos de violencia durante manifestaciones y “se atenderán de inmediato”.

“Si hay una manifestación en la que se empiece a generar violencia, la atenderemos de inmediato. No se va a repetir otro hecho como el que vivimos el viernes, eso que les quede absolutamente claro a todos los vecinos”, dijo el secretario de Gobierno, César Cravioto, durante una asamblea informativa con vecinos en el parque España.

Además, añadió que no se volverán a tolerar actos de xenofobia, pues “no somos iguales que nuestro vecino del norte, no tenemos por qué responder de la misma manera”.

Al respecto, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, indicó que el sábado, un día después de los destrozos, se acudió con los dueños de los locales afectados y se les exhortó a denunciar los actos vandálicos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), pues “tienen que hacer su trabajo y no es un tema menor, no lo podemos hacer a un lado y la violencia no la podemos permitir”.