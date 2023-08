Gerardo Fernández Noroña reta a Marcelo Ebrard

Gerardo Fernández Noroña, candidato a dirigir el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación, retó al ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por lo que los ánimos siguen “calientes” dentro de Morena.

El pasado viernes, el excanciller indicó que no trabajará contra el movimiento de la Cuarta Transformación y seguirá en el partido, esto después de que Noroña aseguró que el Ebrard romperá con la izquierda y se irá para ser el candidato de “Movimiento Desahuciado”.

A lo que el ex jefe de Gobierno respondió que “yo no me voy a ir a ningún lado. No sé quién se quiere ir a otro lado. Yo no me voy de Morena porque voy a ganar la encuesta”, dijo a medios de comunicación.

El petista criticó su declaraciónsobre que el proceso para elegir al candidato presidencial de Morena “era solo una carrera de dos” aspirantes.

Ebrard también dijo que existe un “acarreo monumental” en favor de Sheinbaum que involucraba el uso de recursos de la Secretaría de Bienestar.

Noroña, en este sentido, aseguró que los señalamientos de Ebrard llegaron en el preciso momento en el que la oposición ha montado una “ofensiva brutal y miserable” en contra de la Cuarta Transformación.