Gerardo Mérida y Enrique Díaz detenidos en EUA

Tras las acusaciones que Estados Unidos hizo contra el ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sobre presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, este viernes 15 de mayo se confirmó la detención de dos de sus funcionarios, así como que Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló sus cuentas y las de algunos de sus familiares.

El Departamento de Justicia confirmó que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, ya compareció en una corte de EE. UU. mientras que Enrique Díaz Vega se entregó en el país vecino.

En un primer momento, una fuente del Departamento de Justicia estadounidense había anunciado el arresto de Mérida Sánchez el pasado 11 de mayo por elementos del servicio de alguaciles.

Más tarde, el gabinete de seguridad del gobierno de México confirmó dicha detención y detalló que había entrado al país por la Garita de Nogales, en Hermosillo, Sonora, con destino a Arizona.

Díaz Vega se entrega a autoridades estadounidenses

A través de su cuenta de X, el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer que Díaz Vega se entregó también a autoridades estadounidenses.

“Así que ya tienen al que se encargaba de los operativos y ya tienen al que se encargaba del dinero. Pinza cerrada”, comentó.

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, al senador Enrique Inzunza, y a otros siete funcionarios de presuntos nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego.

Fuentes directivas del sector bancario confirmaron el bloqueo de cuentas de banco de Rocha Moya, su familia, e Inzunza después de las acusaciones en contra suya. De acuerdo con ellas, la petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llegó el 6 de mayo.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que desconocía acerca de si la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había congelado cuentas bancarias.

“No tenía conocimiento y no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Le vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso. No tengo el conocimiento en particular de la UIF”, agregó.

Una fuente del Departamento de Justicia estadounidense, dio a conocer que el exsecretario de seguridad pública de Sinaloa, ya fue presentado ante una corte en Nueva York, Estados Unidos, y se declaró no culpable.

Gobernadora interina dice que es cuestión federal

Por lo anterior, la gobernadora interina de Sinaloa Yeraldine Bonill declaró que es competencia de las autoridades federales hablar de las detenciones de los exsecretarios de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, ya que ellos ya no laboran en el estado y la situación en Sinaloa no requiere de mayores refuerzos federales.

Comentó que en la pasada reunión del Gabinete de Seguridad Federal en Sinaloa, el Secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, dio a conocer que se tienen en la entidad más de 13 mil elementos del Ejército, la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).