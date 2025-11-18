Gertrudis Bocanegra inicia proceso para dar apoyos

El Gobierno de México, a través la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que, como parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, a partir del lunes 24 de noviembre inician en 121 escuelas las asambleas informativas de la beca Gertrudis Bocanegra, que consiste en un apoyo para transporte público de mil 900 pesos bimestrales, en atención a una matrícula de 98 mil 569 con una inversión de 769 millones de pesos (mdp).

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, puntualizó que en Educación Básica se han invertido cuatro mil 977 mdp, con la entrega de 5.59 millones de becas Universal Rita Cetina y la intervención de 16 mil 297 secundarias con La Escuela Es Nuestra (LEEN). En Educación Media Superior, detalló, se ha realizado una inversión de cuatro mil 429 mdp con la entrega de cuatro millones de becas Universal Benito Juárez.

Destacó que en la creación de nuevos lugares para Educación Media Superior se tiene un avance del 85 % respecto a la meta de 120 mil lugares nuevos, lo que representa 44 mil 685. Recordó que en 2026 se crearán 65 mil 400 lugares con 20 bachilleratos tecnológicos, 52 ampliaciones y 130 mil bachilleratos que queden cerca de la casa.