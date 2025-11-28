Gertz Manero entrega renuncia ante el Senado

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó su renuncia ante el Senado de la República.

Morena y sus aliados aprobaron en fast track la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República bajo el argumento de “causa grave”, ello por aceptar ser embajador en un país amigo.

Con la dispensa de todos los trámites y en una hora, el pleno legislativo con 74 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 22 sufragios en contra del PRI, PAN y MC se aprobó el acuerdo para aceptar la renuncia de Gertz Manero.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, previamente dio lectura a los argumentos de la renuncia: “El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, por haber calificado como causa grave el motivo de la misma”.

En tribuna, Clemente Castañeda, senador por MC, argumentó el voto en contra de la renuncia al señalar que el ser designado embajador no es una causa grave para aceptar dicha renuncia.

Sheinbaum explica que recibió carta del Senado

Durante su conferencia matutina de ayer jueves 27 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió una carta del Senado que se encontraba analizando con abogados y la Consejería Jurídica.

“Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar”, dijo la mandataria federal al ser cuestionada sobre la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero a la titularidad de la FGR.

Gertz es propuesto como embajador

Tras su renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero es propuesto como embajador en el extranjero.

El fiscal general envió una carta a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, donde informa que en breve será designado por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, “como embajador en un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”, por lo que se retira del cargo en dicha fiscalía.

La misiva indica que a partir de esta fecha “me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República”.

Solicitó que se informe al pleno del Senado de su decisión y se dé inicio al proceso de ratificación de mi nombramiento en base a lo dispuesto en la Constitución.

“Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me a honrado la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos”.

El fiscal de AMLO que renunció con Sheinbaum

Alejandro Gertz Manero es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por Mount Union y por la Universidad de las Américas (UDLA).

Fue catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la UNAM y en la Universidad de las Américas.

Como funcionario ha ocupado cargos como secretario general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, agente del Ministerio Público Federal, auxiliar del procurador general de la República y jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación en la PGR.

En 2019, Gertz Manero formó parte de la terna de candidatos elegidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República, y fue elegido en el cargo.

Desde el 19 de enero de 2019, Gertz Manero ocupó el cargo de fiscal general hasta su renuncia, este jueves 27 de noviembre.