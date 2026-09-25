Gestiona Grecia Quiroz entrega de móviles de Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, informó que ya está gestionando con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, que la entrega de los celulares de Carlos Manzo sea realizada en la Fiscalía General de la República (FGR), tema que, afirmó, ha sido abordado directamente con el funcionario federal.

Quiroz García explicó que decidió actuar antes de pronunciarse públicamente sobre el tema de los teléfonos.

“El tema del celular se está gestionando para que sea el Gobierno Federal quien obtenga esa extracción”, señaló al ser cuestionada sobre el procedimiento.

La alcaldesa precisó que no se ha negado a que se realice la extracción y reveló que hace tres días conversó con Omar García Harfuch para avanzar en la gestión. “En ningún momento me he negado”, afirmó y añadió que la intención es que la extracción se lleve a cabo precisamente en la FGR.

Quiroz García sostuvo que su postura frente al tema responde a su decisión de no hacer declaraciones antes de concretar las acciones que está realizando. Explicó que, una vez que existan avances, será cuando dará a conocer los hechos y las pruebas relacionadas con las gestiones.