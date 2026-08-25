Gestionan visita al país de presidente de Corea del Sur

En Seúl, el canciller Roberto Velasco Álvarez sostuvo una reunión con su homólogo surcoreano, Cho Hyun, en donde abordó la próxima visita a México que realizará el presidente de ese país, Lee Jae Myung, por invitación de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Muy agradecido con mi homólogo coreano por su cálido recibimiento y la hospitalidad brindada a la delegación mexicana”, expresó Velasco.

De acuerdo con el canciller mexicano, el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur compartió su intención de establecer en México un Centro de Cultura Coreana.

Por su parte, Velasco conversó sobre los beneficios que traería para ambas naciones la creación de un programa de becas México-Corea.

En esta gira internacional, Roberto Velasco también sostuvo un encuentro de trabajo con la vicepresidenta de Relaciones Exteriores del Consejo Asesor del Centro de Diplomacia Científica del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (Kaist), So Young Kim y el director de la Oficina de Desarrollo Internacional de KAIST, Han Seung Hun.