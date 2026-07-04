Gilda sale de prisión; llevará en libertad proceso

Gilda Susana Lozoya Austin libró por ahora la prisión preventiva, ya que una jueza federal le permitió llevar en libertad condicional el proceso penal que se inició contra ella por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

Nora Ileana García Peralta, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, le impuso distintas medidas cautelares, como la prohibición de salir de la Ciudad de México y del país, así como la presentación quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares con la finalidad de garantizar su presencia en el proceso que se le sigue.

Retiran pasaporte

También le fue retirado su pasaporte y en un plazo de diez días debe portar un brazalete electrónico para evitar sustraerse de la justicia.

La juzgadora señaló que la mujer no ha tenido la intención de evadirse de la justicia, pues salió del país y después regresó.