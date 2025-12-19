Gira CNDH recomendación por muerte de menores

Por la muerte de dos personas menores de edad en Badiraguato, Sinaloa, por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos, en la que pide a esa institución castrense ofrecer una disculpa institucional.

En un comunicado, el organismo que dirige Rosario Piedra señaló que el 13 de mayo de 2025 la CNDH recibió la queja iniciada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), la cual indicó que el día 6 de ese mes y año, la camioneta en que viajaba una familia fue agredida por elementos de la Defensa asignados a la seguridad del personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

En esos hechos perdieron la vida las dos personas menores de edad, lesionando a otros dos infantes y a dos adultos por el uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego, atribuibles a personal de esa dependencia, en el poblado de La Cieneguilla.

Qué ocurrió con los menores

Según lo ocurrido, los militares adscritos al 42 Batallón de Infantería, Guamúchil, rodearon una camioneta y apuntando sus armas hacia los ocupantes, les ordenaron descender; ante lo cual dos de ellos indicaron que no portaban armas y que únicamente transportaban a niñas y adolescentes.

La investigación de la Comisión Nacional acreditó violaciones graves a los derechos humanos por el uso ilegítimo de la fuerza con armas de fuego, que derivó en la vulneración al derecho a la vida de las dos víctimas que perdieron la vida, a la integridad personal y seguridad jurídica de cuatro personas más.