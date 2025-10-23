Gira europea de Zelensky; Rusia lanza masivo ataque

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, visitó el miércoles Noruega en la primera etapa de una gira por Europa, en un intento por reforzar el apoyo internacional a Kiev, tras una nueva serie de ataques mortales lanzados por Rusia.

Durante la madrugada del pasado miércoles, y hasta entrada la mañana, Rusia lanzó un masivo bombardeo que dejó al menos siete muertos y causó apagones generalizados en varias regiones ucranianas. Según las autoridades, un jardín de Infantes en el este del país también resultó dañado.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa, que está por cumplir cuatro años, han perdido fuerza en las últimas semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el martes una reunión prevista con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest, al considerar que no quería una “reunión desperdiciada”.

Zelensky se reunió este miércoles en Oslo con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Stre, y tiene previsto visitar Suecia, Bruselas y Londres.