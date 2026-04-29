Giran orden de aprehensión contra exdirector de FBI

El gobierno de Estados Unidos emitió una orden de arresto contra el exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, tras anunciar una nueva imputación en su contra por “proferir una amenaza contra el presidente” Donald Trump.

Comey fue imputado por una foto de conchas marinas que, de acuerdo con las autoridades, constituye una amenaza para el mandatario.

La acusación se presentó en el Distrito Este de Carolina del Norte. Un secretario judicial dictó la orden de detención contra Comey.

Comey se enfrenta a cargos por proferir una amenaza contra el presidente y transmitir una amenaza en el comercio interestatal, según documentos judiciales.

“Amenazar la vida del presidente de los Estados Unidos constituye una grave violación de las leyes de nuestra nación”, declaró el fiscal general en funciones, Todd Blanche, al anunciar la nueva acusación y la orden de arresto contra Comey.