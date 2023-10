Giran orden de detención contra 7 exfuncionarios

Un juez de Distrito con residencia en Xalapa libró una orden de aprehensión contra siete exfuncionarios de primer nivel durante el sexenio del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por un presunto desvío de recursos públicos de mil millones de pesos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a los exfuncionarios se les señala por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas y Administración; José Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectores de Operación Financiera de Veracruz; así como Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales y Fernando Charleston Hernández, ex funcionarios en la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de realizar 17 transferencias irregulares por más de mil millones de pesos durante el 2013.

Según la FGR, el 31 de enero al 19 de diciembre del 2013, los imputados probablemente transfirieron de manera irregular mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas aperturadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz.

Esta concentración de recursos carecía de autorización para el manejo de los recursos públicos del programa denominado Fondo de Aportación Múltiples.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la República aseguró que continuará con el proceso correspondiente a fin de llevar a estas personas ante la justicia competente.

El exgobernador Javier Durante se encuentra preso por corrupción y enfrenta un nuevo juicio ahora por desaparición forzada de personas, un delito de lesa humanidad.