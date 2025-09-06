GN custodia a Noroña tras altercado con “Alito”

El senador Gerardo Fernández Noroña rechazó que la Guardia Nacional esté cuidado su casa de Tepoztlán, luego de que el expresidente del Senado retó a comuneros del lugar ante las presuntas irregularidades del terreno y construcción.

En sus redes sociales explicó que “apenas el día de hoy (viernes) la Fiscalía me asignó una custodia por las agresiones que viví a manos de “Alito” Moreno y cinco legisladores priístas más. Es un mecanismo previsto en la ley”.

Declaraciones

Por su parte, Alejandro Moreno respondió que Fernández Noroña es un cobarde y chillón.

“Cobarde Fernández Noroña, regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto!.

“Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”, agregó el senador.

En respuesta Noroña contestó: “Irás a la cárcel ‘Alito’ Moreno. Por otra parte, el cobarde es otro, que agrede con cinco pandilleros disfrazados de legisladores priístas y trae dos camionetas blindadas y guardaespaldas con armas largas. Es muy fácil ser “valiente” con los redaños de otros”.