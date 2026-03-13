GN solo amonesta a Uber y DiDi en el AICM

Un día después de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y representantes de taxis permisionarios anunciaran la intervención de la Guardia Nacional para evitar que servicios por aplicación como Uber o Didi levanten a pasajeros en la terminal aérea, los uniformados solo realizan amonestaciones verbales a conductores, quienes siguen operando en la zona.

Ayer jueves, elementos de la Guardia Nacional vigilaban y realizaban presencia en la zona de ascenso y descenso de usuarios al AICM.

Sin embargo, no se apreció que llevaran a cabo revisiones a los vehículos que ingresaron al AICM.

Elementos indicaron que durante los primeros días del dispositivo, únicamente realizarían amonestaciones verbales a los conductores de taxis por aplicación que recojan a pasajeros.