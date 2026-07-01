GN, un pilar de estrategia de paz y seguridad del país

Al encabezar la ceremonia por el Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esta corporación se ha convertido en uno de los pilares de la estrategia nacional de construcción de la paz y destacó que su fortalecimiento ha sido clave para alcanzar resultados históricos en materia de seguridad.

Ante integrantes del Gabinete de Seguridad, mandos militares y elementos de la corporación, la mandataria sostuvo que la creación de la Guardia Nacional en 2019 representó "una de las transformaciones institucionales más importantes de las últimas décadas", al establecer una fuerza nacional, profesional y permanente para proteger a la población.

Sheinbaum recordó que la actual Guardia Nacional retomó el espíritu de aquella institución que surgió en el siglo XIX para defender la soberanía y la República, y aseguró que hoy mantiene la misma vocación de servicio al pueblo de México.

Destacó que, a siete años de su creación, la corporación cuenta con 125 mil elementos, 53 coordinaciones y 590 cuarteles, lo que calificó como una "hazaña" institucional.

Claudia reconoce labor de la GN

La presidenta reconoció la labor de miles de mujeres y hombres que integran la Guardia Nacional y que diariamente participan en tareas de seguridad pública, protección de carreteras, atención de emergencias y auxilio a la población durante desastres naturales.

Asimismo, subrayó que la fortaleza de la institución no radica únicamente en sus capacidades operativas, sino en los valores de honestidad, disciplina, cercanía con la ciudadanía y respeto a los derechos humanos.

Van por regular uso de IA y redes sociales

En otro tema, la mandataria informó que una vez terminada la Copa Mundial de Futbol, acudirán especialistas de salud a la mañanera para explicar los riesgos de la adicción a redes sociales y plataformas digitales que presentan niñas, niños y adolescentes de México.

"Otro punto y que se abra la discusión, incluso si el Congreso quiere entrar a participar en esto, que se abra la discusión, que los medios (de comunicación) hablen sobre eso. Otro punto, el control de las plataformas, ¿quién lo tiene?, ¿cuántas personas son dueñas de plataformas, de redes sociales? y ¿cómo se concentra ese poder? que es parte de lo que discute el Papa León XIV en su encíclica", dijo.

Se invierten 20 mil mdp en el salto tecnológico

Así también, destacó que se invierten 20 mil millones de pesos (mdp) en el salto tecnológico que se implementa en las tres instituciones de salud pública con la compra de nuevo equipamiento, entre ellos, de 17 resonadores magnéticos de última generación para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 2 mil 275 nuevas camas y la reconstrucción de tres quirófanos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste); la creación de la primera Unidad Nacional de Cirugía Fetal pública y 174 equipos de alta especialidad para el IMSS Bienestar.

Explicó que el equipamiento y el personal que lo opera forman parte del legado que su Gobierno busca dejar en el sistema de salud, en el que también se contempla un Centro de Imagen para que sean las imágenes de los estudios las que viajen hacia los especialistas para su interpretación y no los pacientes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal reconoció la aportación de las y los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos frenara la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas migrantes indocumentadas.

La mandataria federal celebró la decisión judicial al considerar que protege a miles de familias mexicanas que han construido su vida en territorio estadounidense.