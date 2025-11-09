Gobernador de Nayarit respalda a mandataria federal

Miguel Ángel Navarro, gobernador de Nayarit, defendió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de una “embestida de grupos minoritarios”, en el marco del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Durante la entrega de escrituras en Tepic, Nayarit, el gobernador por Morena acusó la creación de personajes “al calor de los medios y de las redes”.

Agravio

“Estamos no solamente acompañándola en su gobierno, sino que la respaldamos; estamos en todo momento cuidando de su persona y de su gobierno (...). Quienes agreden al gobierno que usted preside, agreden al contenido social.

De ninguna manera podemos permitir que, de manera cómoda, tomen medios de comunicación, quienes tienen reprobadas actitudes, para estar agraviando a la presidenta de México porque agravian a su gobierno y en su transitar por todo el país”, expresó al reiterar su respaldo a la titular del Ejecutivo federal.

“Sabemos que estos días ha habido embestidas de grupos minoritarios que se sienten lastimados en sus intereses. Nosotros, por el contrario, avalamos, respaldamos y seguiremos yendo al lado de usted hasta donde sea necesario, pero no vamos a dejarla sola”, agregó.

Navarro dijo que aún sigue la corrupción que “no quiere tener una sepultura. Una corrupción que está creando personajes al calor de los medios y de las redes, pero que nunca van a decidir en el calor del pueblo”.