Gobernador Villegas se declara Claudista

El gobernador priista de Durango, Esteban Villegas Villarreal, aseguró públicamente que es “Claudista” y pidió a los asistentes brindar una ovación de pie a la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la visita de la mandataria al estado como parte de su gira nacional de rendición de cuentas.

Ovación

El priista abrió su discurso solicitando a los presentes que se levantaran para aplaudir a la jefa del Ejecutivo, a quien calificó como una presidenta querida y respetada en la entidad. “Ayúdenme por favor a ponerlos de pie y brindarle un aplauso sincero a la presidenta de México, a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer de este país. Presidenta, en Durango se le quiere, se le respeta y aquí tiene su casa”, expresó Villegas mientras arengaba al público con un “¡Presidenta!, ¡Presidenta!”.

Enseguida, el gobernador destacó que, más allá de las diferencias partidistas, se siente identificado con Sheinbaum y reiteró su respaldo.

Mensaje

“Presidenta, bienvenida a su casa, en Durango la queremos, en Durango tiene amigos, en Durango siéntase como su familia”, enfatizó.