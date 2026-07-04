Gobernadora arremete contra Ulises Bravo

La gobernadora Margarita González Saravia arremetió en contra de Ulises Bravo Molina, exdirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), luego de que el hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco criticara la conducción del Gobierno del Estado y acusara a su correligionaria de influir en el fallo adverso del juicio que presentó su exesposa por violencia familiar.

“Nosotros no tenemos nada que ver. También escuché críticas a mi gobierno. Yo lo único que puedo decir es que no tiene ninguna autoridad moral para criticar nuestro gobierno. Gobernaron en su época, lo hicieron bajo sus criterios, que el pueblo de Morelos juzgue eso, pero nosotros estamos satisfechos con lo que estamos haciendo”, declaró la gobernadora.

En sus redes sociales, Bravo Molina, brazo derecho de su hermano en la administración 2018-2024, dijo a la gobernadora: “Por favor, ya déjame en paz” y acusó su injerencia en el fallo de cuatro magistrados estatales que revocaron el auto de no vinculación a proceso, dictado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa y del Décimo Octavo Circuito del Poder Judicial Federal. Con ese resolutivo Ulises Bravo quedaría absuelto del cargo de violencia familiar, pero los magistrados estatales encontraron elementos para continuar el proceso.

En ese contexto, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, afirmó que en la administración de González Saravia no hay represión, persecución política, ni siquiera la politización a la justicia.

Más adelante, consideró que Ulises Bravo pretende crear una cortina de humo para darle un giro político a su caso civil, y negó cualquier injerencia del gobierno morelense en asuntos del Poder Judicial.