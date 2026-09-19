Gobernadora interina se reúne con seguridad federal

En sus redes sociales, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, reveló que tuvo una reunión en Mazatlán con los miembros del Gabinete de Seguridad Federal, encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de continuar con los operativos y las estrategias para tranquilizar a la entidad.

La mandataria estatal interina dio a conocer que en esta reunión estuvieron presentes el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo; el titular de Marina, Almirante Reymundo Pedro Morales Ángeles; y el comandante de la Guardia Nacional, general Guillermo Briseño Lobera.

En un breve mensaje, citó: “La tranquilidad y bienestar de las y los sinaloenses son prioridad para el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y para el gobierno del estado”.

Señaló que con esta nueva reunión se va a seguir trabajando en coordinación para alcanzar los objetivos que se han propuesto.