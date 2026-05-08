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Gobernadora se reúne con Mesa de Construcción de Paz

Mayo 08 del 2026
Gobernadora se reúne con Mesa de Construcción de Paz

En la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, la gobernadora Maru Campos Galván (PAN) habló de la importancia de la coordinación en la lucha contra la delincuencia y aseguró que ello se refleja en la disminución en un 15 por ciento en homicidio doloso.

Asimismo, en el periodo de enero y abril de 2026, en comparación con el mismo lapso del año pasado, se registró una reducción del 8 por ciento en robo de vehículo, del 13 por ciento en robo a local comercial y del 26 por ciento en robo a casa-habitación sin violencia.

Otros delitos que presentaron una baja en sus cifras fueron el de violencia familiar, robo a transeúnte con o sin violencia y contra la salud, se expuso a los integrantes de la mesa, quienes conocieron también que en las últimas semanas los operativos en Ciudad Juárez se han detenido a diversas personas por diversos delitos, además del aseguramiento de armas largas y cortas, cargadores y dosis de drogas diversas.

Los integrantes analizaron las cifras y coincidieron en mantener el trabajo coordinado entre corporaciones e instituciones de seguridad, para fortalecer las estrategias de prevención y combate a los delitos que más afectan a la población.

También comentaron los indicadores presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre todo en la disminución de homicidios dolosos, el robo de vehículos, a locales comerciales y casa-habitación sin violencia.

Además, en coordinación con la Fiscalía General de la República, autoridades estatales y municipales efectuaron cateos, como parte de las estrategias para combatir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en la frontera.

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