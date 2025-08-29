Gobernadores de Morena cierran filas con Noroña

Por medio de un pronunciamiento, gobernadores y gobernadoras de Morena cerraron filas con el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, después de la trifulca que vivió en la Comisión Permanente con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y otros legisladores de la bancada tricolor.

“Condenamos firmemente la agresión física y verbal cometidas por Alejandro Moreno Cárdenas, en contra del Senador Gerardo Fernández Noroña, así como las agresiones dirigidas a otras compañeras y compañeros del Senado”, reprobaron.

Los mandatarios estatales agregaron que este hecho va más allá de un ataque personal, porque, afirmaron, evidencía la falta de argumentos y autoridad moral, por parte de quienes recurren a la violencia física como herramienta política.

Además señalaron que dichas conductas son inaceptables en una democracia, debido a que vulneran el respeto institucional y obstaculizan el diálogo constructivo, que debe prevalecer en Congresos y espacios de poder público. De acuerdo con los gobernadores, quienes recurren a la agresión física demuestran que están moralmente derrotados.