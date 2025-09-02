Gobernadores respaldan a Sheinbaum

En su Primer Informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue abrazada por gobernadores morenistas y de oposición, quienes destacaron avances en materia de seguridad, economía y la relación con Estados Unidos.

Celebraron que debido a una buena coordinación entre poder federal y local, hay mejoras en infraestructura y desarrollo, esto pese a pertenecer a diferentes partidos como Movimiento Ciudadano, en el caso de Samuel García o al Partido Revolucionario Institucional, en el caso de Esteban Villegas.

“(Claudia Sheinbaum) Ha sido una presidenta a la altura de nuestra República”, expresó Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, a su llegada a Palacio Nacional.

Como él, más de 15 cabezas estatales como “Maru” Campos, Alfonso Durazo, Marina del Pilar, Alejandro Armenta, Javier May, Salomón Jara, Libia Denisse García e Indira Vizcaíno, entre otros, expresaron que este primer año de gobierno ha sido “de crecimiento”, “de prosperidad” y “con amplio desarrollo”.

De Durango, el gobernador tricolor, Esteban Villegas, reconoció además que la relación con la mandataria ha sido “mejor de lo que nosotros mismos hubiéramos pensado”.