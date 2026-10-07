Gobierno alista apertura de 12 mil 750 consultorios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que a partir de enero de 2027 inicia la apertura de 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud (SUS) en los lugares más apartados y en las ciudades de los 24 estados federalizados al IMSS Bienestar, con el objetivo de que cualquier mexicana y mexicano pueda atenderse en estos espacios sin importar su derechohabiencia, disminuyendo así la saturación en los Centros de Salud.

“Se trata de, si no hay una enfermedad grave, poder acudir directamente al consultorio. Aquí se le va a atender de manera gratuita. Y va a tener sus propios medicamentos, 60 medicamentos básicos para poder atender lo principal. Si el médico o médica que está atendiendo aquí se da cuenta que hay una situación mayor, entonces lo canaliza al Centro de Salud o en su caso al hospital. Para poder llegar aquí es a partir de enero del próximo año. De aquí a diciembre estamos adecuando estos espacios, comprando todos los equipos.

¿En qué lugares va a estar? Casas de Salud de los municipios que están abandonadas, espacios públicos, lugares de trabajo. Y los atiende el IMSS, el IMSS Bienestar y el Issste en las 24 entidades de la República (...) Todos van a tener acceso a internet, todos van a tener computadora, todos van a tener expediente médico. De tal manera que cualquier mexicano o mexicana se pueda acercar al consultorio. Esto nos va a ayudar mucho también a disminuir la saturación en los Centros de Salud porque, si hay una situación no grave, pues entonces se atiende directamente en el consultorio”, puntualizó en la conferencia matutina: Las mañaneras del pueblo.

Además, anunció que los estados que no se encuentren federalizados con el IMSS Bienestar pueden sumarse a estos consultorios; para ello, deberán solicitarlo a la Secretaría de Salud para su implementación.

Exige a embajador Johnson y Kuri cumplir las leyes

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri, y al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que cumplan con la ley, tras haber colocado la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial en el estado.

“No es que se esté en contra de algún apoyo internacional, pero hay que cumplir la ley, porque no puede ser que uno hable del Estado de Derecho y que después, a la hora de la hora no cumpla con los requisitos”, mencionó.

Así también, informó que el Gobierno de México mantiene comunicación con el Comando Norte y la Guardia Costera de Estados Unidos, luego de los disparos reportados por el embajador Ronald Johnson el pasado domingo y afirmó que continúan los operativos espejos para evitar malas interpretaciones.

Sheinbaum Pardo explicó que “hay comunicación con el Comando Norte y con la Guardia Costera. Comando Norte tiene relación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y la Guardia Costera obviamente con la Secretaría de Marina”.

Así también, reconoció la complejidad para establecer una ley nacional contra los fraudes inmobiliarios por las limitaciones jurídicas a nivel federal, estatal y municipal.

Aclaró que “en términos jurídicos, hay temas que tienen que ver con la federación y hay temas que tienen que ver con leyes en las entidades de la República”.

En ese sentido, sostuvo que “la Ciudad de México ha avanzado mucho en este tema y podríamos ver si alguna otra entidad de la República está interesada en poder trabajarlo con ellos”.

Descarta reducción de IEPS a bebidas alcohólicas

Por otra parte, la presidenta de México descartó que el Gobierno Federal contemple reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas alcohólicas, como plantea una iniciativa del PT.

Señaló que no se prevé modificar el esquema aprobado para 2025 y que se mantiene para 2026.

“Por lo pronto, no pretendemos ningún cambio de lo que ya se hizo en 2025 para 2026”, afirmó.