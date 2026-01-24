Gobierno busca brindar certeza de seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la próxima semana la Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer un primer dictamen sobre las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, accidente en el que fallecieron 14 personas, y aseguró que el Gobierno Federal busca brindar plena certeza a la población de que se trata de un transporte seguro, antes de reanudar sus operaciones.

Durante su conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre el avance de las investigaciones y las garantías de seguridad para los usuarios que utilizan de manera regular este sistema ferroviario como medio de transporte, ante la suspensión de corridas tras el accidente.

Sheinbaum señaló que la fiscal general de la República le informó que el dictamen preliminar será presentado en los próximos días, por lo que pidió esperar la información oficial sobre las razones que provocaron el siniestro.

“La próxima semana nos informó la fiscal general de la República que darán ya un primer dictamen de las razones por las cuales ocurrió este descarrilamiento. Hay que esperar su información”, expresó.

Por otra parte, indicó que la FGR tiene que informar sobre el caso de Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California por Morena, Marina del Pilar Ávila.

Esto, después de que Torres Torres negó las acusaciones en su contra que lo vinculan con delitos federales y por los cuales existe una carpeta de investigación en su contra a cargo de la FGR.

Sheinbaum Pardo indicó que no tenía más información.

Disminuyen 28 % los homicidios dolosos en Veracruz

Además, la mandataria, destacó que, en Veracruz, con la Estrategia Nacional de Seguridad y gracias a la coordinación que hay con la entidad, se redujo en 28 por ciento el homicidio doloso, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 3.13 a 2.48 el promedio diario de víctimas de ese delito.

“La Coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y el Gabinete de Seguridad, encabezado por la gobernadora de Veracruz y la estrategia conjunta que, como saben son cuatro ejes, cuatro principios, cuatro acciones o varias acciones relacionadas con estos cuatro ejes: La primera es la Atención a las Causas, que vamos a fortalecer este año con atención a los jóvenes; la segunda es el Fortalecimiento de la Guardia Nacional, la consolidación, que eso es parte del Gobierno de México y en paralelo la consolidación y el fortalecimiento de la policía de Veracruz”.

Anuncia inversión de 20 mil mdp en Veracruz

En otro tema, Claudia Sheinbaum dijo que para el periodo 2026-2027, en Veracruz se invertirán 20 mil millones de pesos (mdp) en materia de infraestructura, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entre las acciones a realizar se encuentran: construcción de viviendas y puentes, mejoramiento al sistema de agua potable, desazolve y encauzamiento de ríos causados por las lluvias torrenciales registradas en octubre de 2025.

En materia de vivienda, Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dio a conocer que se contemplan dos tipos de casas (ambas con dos recámaras, sala, comedor, baño, cocina y jardín) para iniciar con la reconstrucción en zonas afectadas por las lluvias.

Y al ser cuestionada sobre la entrega de medicamentos en lanchas, la mandataria defendió el traslado, tras las críticas que recibió el Gobierno Federal por estas acciones. Explicó que las rutas de la salud tienen como objetivo llevar insumos a las zonas más apartadas del país.

Claudia reconoce diálogo de reyes de España con indígenas

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó el gesto que tuvieron los reyes de España, al haber visitado el pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Sheinbaum Pardo dejó en suspenso si invitaría a Felipe VI y Letizia Ortiz a México, en el marco de la disculpa que se exigió desde el gobierno pasado por la Conquista.

—“¿Los invitaría a México?”, se le preguntó.

—“Ya vamos a ver”, respondió la titular del Ejecutivo federal.