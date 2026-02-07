Gobierno de Cuba alista plan ante desabasto de petróleo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró el jueves en una inusual comparecencia televisada que su gobierno prepara un plan de “desabastecimiento agudo de combustible” ante las presiones de Estados Unidos, a la vez que agradeció el apoyo de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo.

“No podemos explicar abiertamente todo lo que estamos haciendo”, pero “Cuba no está sola”, aseguró Díaz-Canel, en referencia a gobiernos, empresas e instituciones extranjeras que han manifestado su interés de apoyar a Cuba en medio de la crisis de combustible, sin mencionar nombres o detalles sobre el apoyo.

El líder cubano refirió que la situación energética es “compleja” y que, tras el cierre del grifo desde Caracas, los cubanos van a “vivir tiempos difíciles (...), muy difíciles”.

Díaz-Canel no dio detalles sobre qué hará la isla para evitar el colapso energético. Se limitó a asegurar que La Habana no renunciará “a recibir combustible” del exterior y que está “haciendo todas las gestiones para que el país pueda tener de nuevo ingresos de combustible”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado sus amenazas contra la isla desde el ataque del 3 de enero a Venezuela, con el que depuso a Nicolás Maduro, principal aliado de Cuba, y asumió el control del sector petrolero venezolano.